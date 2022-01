Napoli, infermieri simulavano inoculazione vaccino a no-vax: arrestati

I militari del Nas di Napoli hanno arrestato due dipendenti dell’Asl Napoli 1 accusati, in concorso tra loro, di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, peculato e falso in atto pubblico. Gli indagati, nelle loro rispettive qualità di infermiere addetto alla vaccinazione presso un hub di Napoli e di operatore socio sanitario, avrebbero simulato l’inoculazione del vaccino a oltre trenta persone dopo la consegna di una somma di danaro pari a 150 euro per ciascuna della vaccinazioni simulate. Le dosi di vaccino sarebbero state disperse in un batuffolo di ovatta. In seguito alla presunta falsa attestazione di avvenuta vaccinazione, i pazienti avrebbero ottenuto, pur non avendo titolo, il green pass.Le indagini hanno inoltre evidenziato che quattordici soggetti, cui sarebbe stato falsamente inoculato il vaccino, risultano appartenere a categorie di lavoratori per le quali è previsto l’obbligo di vaccinazione.