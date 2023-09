Napoli, incendio a Monte Sant'Angelo: decine di famiglie evacuate. Ipotesi origine dolosa

(Video di Emma Onorato)

Un vasto si è incendio si è sviluppato a Napoli, nella zona di Monte Sant'Angelo, alle spalle del Parco San Paolo, nel quartiere di Fuorigrotta. Spavento per i residenti. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni. Una decina di famiglie hanno lasciato le case, alcune si sono allontanate volantariamente, altre sono state evacuate a scopo prudenziale. Diversi residenti hanno denunciato forti ritardi nell'intervento sul posto da parte dei Vigili del fuoco.

«Un rogo terrificante sta interessando - dichiara il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli che è in contatto con la cittadinanza e sta chiedendo l'intervento aereo per spegnere l' incendio - Via Vicinale Volo Sant'Angelo a Fuorigrotta. I cittadini sono stati costretti a fuggire dalle case e alcune strade sono impraticabili. Stanno intervenendo i Vigili del Fuoco. Si sta cercando di capire se l'incendio ha origine dolosa, qualora fosse così sarebbe gravissimo. Non è la prima volta che la zona viene colpita da questi eventi e la gente e preoccupata per le proprie abitazioni e per la possibilità che ci siano successivi problemi di dissesto idrogeologico. Ho chiesto all'Arpac di monitorare l'aria».

L'potesi dell'incendio doloso

Indagini sono in corso, da parte dei carabinieri forestali, per individuare gli eventuali responsabili dell'incendio che si è sviluppato a Napoli, precisamente nella zona di Monte Sant'Angelo, alle spalle del Parco San Paolo, nel quartiere di Fuorigrotta della città. Le fiamme, anche alimentate dal vento, hanno interessato la vegetazione presente su terreni anche adiacenti a diverse abitazioni. A carico dei proprietari dei terreni sui quali si sono sviluppate le fiamme sono previste sanzioni per migliaia di euro legate al mancato rispetto delle misure di prevenzione e del regolamento della Regione Campania.