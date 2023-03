Napoli, 300 tifosi dell'Eintracht arrivano alla stazione da Salerno

Sono 300 i tifosi tedeschi che questo pomeriggio, intorno alle 17:30, sono giunti nella stazione di Salerno. Dalla città hanno preso un treno per raggiungere Napoli dove domani si giocherà la sfida di Champions League tra gli azzurri e l'Eintracht Francoforte. Il prefetto di Napoli, come noto, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella città di Francoforte. Da quanto si apprende i sostenitori tedeschi erano in possesso di regolare biglietto del treno e di prenotazione in alberghi della città di Napoli. Durante la loro permanenza nella stazione di Salerno non si sono registrati problemi. La questura di Salerno ha monitorato la situazione, segnalando il tutto anche ai colleghi di Napoli.

Video di Bruno Majorano