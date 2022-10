Napoli, droga e telefoni in carcere per soldi: 8 arresti

Arrestato Pietro Ioia, garante dei detenuti di Napoli: faceva entrare nel carcere di Poggioreale telefoni e droga in cambio di denaro. Altri sette sono finiti in manette. Ioia, 63 anni, era stato nominato garante nel 2019 dall'allora sindaco De Magistris: prima era stato un narcotrafficante e aveva scontato oltre 22 anni in prigione tra Italia e Spagna. (LaPresse)