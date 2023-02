É morto Maurizio Costanzo, storico conduttore di talk show

Giornalista e autore, si è spento a Roma

Roma, 24 feb. (askanews) - È morto a 84 anni Maurizio Costanzo. Il giornalista, conduttore autore, sceneggiatore si è spento a Roma. Nella sua carriera ha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi, commedie teatrali. Come giornalista ha iniziato con Paese Sera, ha lavorato per Tv Sorrisi e Canzoni, la Domenica del Corriere, L'Occhio, tra gli altri. Nel 1966 ha firmato da coautore il testo della celebre "Se telefonando" di Mina. Tra le altre cose è stato anche co-ideatore del personaggio Fracchia, creato e impersonato da Paolo Villaggio.

In televisione è considerato il papà e il re dei talk show: dal primo, Bontà loro, su Rai1, poi Acquario (1978-1979), Grand'Italia (1979-1980) e molti altri, fino al suo spettacolo più famoso e longevo, il Maurizio Costanzo Show, in onda dal 1982, con alcune interruzioni; lo scorso anno ha festeggiato i suoi 40 anni in onda.

Ci lascia "un'icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità" ha commentato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Scrittore, impegnato nella lotta alla mafia e vittima di un attentato, dal 1995 era sposato con Maria De Filippi.