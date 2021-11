Morti sul lavoro, Landini: «E' una strage, salute vuol dire anche no al lavoro precario»

«Si continua a morire sul lavoro, siamo dentro a una vera strage. Due o tre morti al giorno dall'inizio dell'anno, così non si può andare avanti». Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a margine di un presidio sulla sicurezza nei cantieri organizzato da Cgil, Cisl, Uil in piazza Santi Apostoli a Roma. «Salute significa no al lavoro precario, no al lavoro in subappalto al massimo ribasso, non dover andare a 65 anni su un ponteggio e poi cadere - ha aggiunto Landini - La manifestazione non è solo degli edili ma di tutti i movimenti sindacali». Landini ha parlato anche della "patente a punti per le imprese". (LaPresse)