Monza, ecco come un 17enne rapinava negozi e supermarket

Ha rapinato diversi negozi di Monza con il volto coperto e minacciando commessi e titolari con una pistola: per questo un 17enne è stato portato in comunità dai carabinieri di Monza, nel rispetto della custodia cautelare emessa dalla dall’Ufficio Gip del Tribunale dei Minorenni. Il ragazzo è indiziato di aver commesso una serie rapine in supermarket, farmacia e tabaccherie a Monza lo scorso mese di ottobre. Il ragazzino è stato riconosciuto grazie alle immagini estratte dai sistemi di videosorveglianza dei negozi. (LaPresse)