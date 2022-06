Aldo Serena non ha avuto paura e ha fermato un uomo che stava per distruggere una vetrina. Giovedì mattina l'ex attaccante di Juve, Milan e Inter è riuscito a fermare un 27enne marocchino che stava sfasciando con un'asta di ferro la vetrina di un bar a Montebelluna, in provincia di Treviso, dove l'ex bomber è nato e abita.