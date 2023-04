Modena, rapina in due supermercati: fermato 41enne

Minacciava le cassiere con un coltello per farsi consegnare il denaro, poi fuggiva in taxi. Un 41enne pluripregiudicato di origini campane è stato fermato dai carabineri di Modena con l'accusa di essere l'autore di due rapine – avvenute il 30 e 31 marzo – nei supermercati di Novi di Modena e Soliera, che hanno fruttato complessivamente un "bottino" di oltre mille euro. Durante le rapine il sospettato ha agito con il volto coperto da una mascherina chirurgica e un cappellino. Le indagini hanno permesso ai carabinieri di raccogliere in poco tempo elementi di prova nei confronti del 41enne, che dovrà rispondere del reato di rapina aggravata. (LaPresse)