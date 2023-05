Milone (Federico II): Aprire nuova stagione di riforme su repressione e prevenzione corruzione

(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2023 "È necessario un intervento di riforma dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ed in particolare delle fattispecie di corruzione, che possa bilanciare le esigenze di repressione di un fenomeno così grave come quello corruttivo con la tutela delle garanzie e dei principi del diritto penale che non possono essere dimenticati. Urgenti anche interventi di prevenzione della corruzione sul finanziamento della politica, sulle attività di lobbying che meritano una normativa positiva e sulle cd. porte girevole tra i vari rami dello Stato e tra settore pubblico e privato” così Alessandro Milone, assegnista di ricerca dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e già Visiting Scholar alla Temple University negli USA ed all’Oxford University, presenta i risultati del volume “Corruzione pubblica e diritto penale. La crisi dei principi tra Italia e Stati Uniti” (Edizioni Scientifiche Italiane, 2023) durante il forum sulla corruzione in Italia tenuto a Napoli presso la Fondazione Salvatore con gli interventi dei docenti Alberto De Vita, Federico Varese, Stefano D’Alfonso e del Procuratore della Repubblica di Perugia Raffaele Cantone, dopo i saluti del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del professor Marco Salvatore. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev