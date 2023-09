Milano, uffici evacuati: sostanza non identificata

Milano sostanza non identificata in ufficio

I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti in una palazzina di uffici in via Morimondo a Milano dopo che 50 persone hanno inalato una sostanza sconosciuta e per questo sono state evacuate. Di queste, 37 hanno avuto bisogno di cure mediche. Al momento, non sono state segnalate situazioni critiche, ma i vigili stanno collaborando con gli esperti del nucleo Nbcr per identificare la sostanza inalata e valutare eventuali rischi.L'incidente è avvenuto nella sede di Yoox-Net a porter, azienda che si occupa della vendita online di abbigliamento, e i vigili del fuoco precisano che «nessuno dei 37 dipendenti Yoox è stato ricoverato in ospedale. Gli stessi hanno avvertito bruciore agli occhi e alla gola ma sono state sufficienti le cure dei sanitari del 118 sul posto». Gli uffici di Yoox si trovano in via Morimondo 17, una traversa del Naviglio Grande dove hanno sede numerosi showroom di moda.