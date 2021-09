Milano, rapinavano orologi ad automobilisti e passanti: quattro arresti

Rapinavano orologi di valore ad automobilisti e nelle zone della movida milanese, con aggressioni a volte anche violente. Con queste accuse sono state arrestate due coppie di rapinatori, in due operazioni della polizia di Milano. La prima indagine è stata intrapresa a seguito di una violenta rapina subita da un turista tedesco, il 6 luglio scorso a Milano nell'area di servizio Agip di Piazzale Lotto. Alla vittima, a bordo di una Porsche Cayenne, era stata segnalata dal conducente di uno scooter una ruota sgonfia e, non appena fermatasi in un'area di rifornimento, la vittima era stata violentemente aggredita da uno dei rapinatori che si era impossessato dell'orologio Richard Mille in oro bianco dal valore di 120 mila euro. (LaPresse)