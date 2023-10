Milano, ragazze aggredite all'alba in zona corso Como: salvate da un tassista

di Claudia Guasco

Sei di mattina, zona tra la stazione Garibaldi e corso Como a Milano. Alcuni giovani, uno a bordo di un monopattino, seguono tre amiche. Un tassista con due passeggeri a bordo le vede e si avvicina: "Tutto a posto ragazze?", chiede. "No", risponde impaurita una di loro. "Salite allora". Ma quando sono già sull'auto uno si getta contro la portiera, per aggredirle o rapinarle prima che riescano a mettersi in salvo.