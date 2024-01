Milano, presidio per il ciclista morto: «Città ai 30 km/h, pazienza sta finendo»

(LaPresse) Un minuto di silenzio al presidio organizzato a Milano per Ivano Calzighetti: il 37enne di Buiccinasco, investito e ucciso la notte tra il 9 e il 10 gennaio mentre era in bici in viale Umbria, all'altezza di via Pistrucci. Decine di ciclisti hanno occupato simbolicamente la strada, bloccando il traffico e chiedendo che la giunta comunale attuasse un piano per la viabilità ai 30 chilometri orari in città. “È sempre troppo tardi quando una vita ci saluta, ma quanto tempo ancora bisogna aspettare? La pazienza sta finendo”, hanno detto gli organizzatori della manifestazione. Lo scorso anno a Milano tra sono state 19 le vittime tra pedoni e ciclisti: 14 a piedi e cinque in bici.