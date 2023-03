Milano, aggressioni vicino alla stazione Centrale: sei feriti, due in gravi condizioni

(LaPresse) Diverse persone sono rimaste ferite a Milano in una serie di aggressioni avvenute in zona stazione Centrale nel tardo pomeriggio di oggi. Sei in totale le persone coinvolte di cui due aggredite intorno alle 17.30 in via Giovanni Battista Sammartini; dieci minuti dopo in viale Brianza sono state aggredite altre 4 persone di cui due sono in gravi condizioni.Si tratta di un uomo di 68 anni, che è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda con una ferita da taglio a una spalla, mentre una donna di 34 anni è stata portata al San Paolo con un trauma al volto dovuta a una colluttazione. Una donna di 58 anni è stata ferita a una mano e non è stato necessario il ricorso alle cure mediche in ospedale. Sul posto sono intervenute due automediche, 4 ambulanze e la Polizia di Stato.

Milano, arrestato l'accoltellatore della stazione Centrale: è un marocchino di 23 anni, le vittime sono tutte donne