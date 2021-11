(LaPresse) A Milano i No Green Pass si stanno dirigendo in corteo verso piazza Duomo: un corteo improvvisato dopo il concentramento alle 17 in piazza Fontana al grido di 'libertà' e 'la gente come noi non molla mai'. Le forze dell'ordine, in tenuta antisommossa, ha circondato i manifestanti cercando di impedire l'ingresso alla piazza.