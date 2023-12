Milano, la metro M3 chiusa per lo sciopero

EMBED





I mezzi pubblici si sono fermati oggi in Italia per uno sciopero di quattro ore, dalle 9 alle 13, indetto dai sindacati di base. A Milano chiusa la linea della metropolitana M3. In funzione tutte le altre linee metropolitane. Tram, bus e filobus sono in regolare servizio. (LaPresse)