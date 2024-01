Milano, pattuglia della polizia locale urta un'auto: feriti vigili e conducenti

(LaPresse) Una pattuglia della polizia locale si è scontrata con una macchina in viale Cassala, a Milano, finendo su un marciapiedi nei pressi di un bar. L’auto della polizia locale stava attraversando viale Cassala quando ha urtato l’auto in via Torre, finendo la sua corsa nei pressi del bar. Non vi sono feriti né tra i clienti del bar né tra i pedoni. I due vigili urbani e l’autista dell’auto hanno riportato lesioni lievi.