È di due morti e tre feriti in codice giallo il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 5.20 di stamattina a Milano , in viale Forlanini in direzione Linate. Tre le auto coinvolte. Le vittime, due ragazzi di 26 e 24 anni, erano conducente e passeggero della terza macchina, che si sarebbe schiantata sulle altre due coinvolte.