Milano, incendio in una palazzina di tre piani in via Ripamonti

Un incendio è divampato attorno alle 16.30 sul tetto di una palazzina di tre piani in via Ripamonti, a Milano, per circa 80 mq. Sul posto sono intervenuti 11 mezzi dei vigili dl fuoco, il 118 e la polizia. Il palazzo è stato evacuato mentre i vigili del fuoco si trovano ancora sul posto impegnati a spegnere le fiamme.