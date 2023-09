Milano, fumo in una discoteca in corso Lodi: non risultano intossicati

Quattro mezzi dei vigili del fuoco impegnati a Milano, per la presenza di fumo all'interno della Discoteca Lime, in Corso Lodi. Sembra che al momento non ci siano fiamme ma solo fumo molto denso. Fortunatamente il condominio dove è ubicato il locale non è stato finora coinvolto. Le squadre vvf stanno ancora lavorando con l'obiettivo di capire da dove si è sprigionato il denso fumo all'interno della discoteca Nessun intossicato.(LaPresse)