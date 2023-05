Incendio a Milano, la testimonianza: «Un'esplosione forte come una bomba, i palazzi tremavano»

«Un'esplosione come una bomba della seconda guerra mondiale. I palazzi tremavano. Ho controllato che non ci fosse nessuno e sono andato via. Dieci macchine sono esplose. Ho visto il furgone, l'autista era bruciato sulle braccia e sulle gambe». Le parole di un testimone presente durante l'esplosione avvenuta durante la mattinata di oggi a Milano. A prendere fuoco un furgone che trasportava bombole d'ossigeno diretto presso una struttura sanitaria vicino a via Pierlombardo. «Avevo qui mio figlio di 8 mesi - aggiunge - e ho allontanato più possibile mia moglie. Avevo paura ma non potevo fare niente».

di Luca Uccello

Esplosione a Milano, in fiamme un furgone di bombole d'ossigeno