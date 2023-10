A Milano il corteo pro-Palestina: «Stop genocidio a Gaza»

Alcune migliaia di persone hanno dato vita a Milano a un corteo in solidarietà col popolo palestinese. All’urlo di “Free Palestine” il lungo serpentone si è snodato per le vie del centro vigilato a distanza da agenti in tenuta antisommossa. “Sono qui perché da 5 giorni non ho notizie della mia famiglia che vive a nord di Gaza”, racconta Shuad: “Netanhyau è un fascista e il mondo lo aiuta perché noi non abbiamo gli occhi azzurri come gli ucraini, siamo arabi’. (LaPresse)