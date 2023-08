Milano, i distributori di benzina espongono i prezzi medi

I distributori a Milano espongono i prezzi medi regionali dei carburanti, dopo che il governo ha reso obbligatoria la misura dal 1 agosto. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato sul proprio portale la media dei prezzi dei carburanti praticati presso gli impianti di distribuzione operanti lungo la rete autostradale. La benzina, in modalità self, è a 1,984 euro al litro, mentre il prezzo medio del gasolio (sempre in modalità self) è di 1,854 euro al litro. Il prezzo medio del Gpl è di 0,837 euro al litro, quello del metano è pari a 1,54 euro al litro. (LaPresse)