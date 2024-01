Milano, cocaina sotto il sedile dell'auto: 2 arresti

Operazione antidroga in provincia di Milano . Sequestrati 570 chili di hashish e 2 di cocaina e arrestati 2 pregiudicati. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due cittadini italiani, pregiudicati, di 32 e 66 anni. L’attività investigativa ha preso il via a febbraio 2023 quando i poliziotti della Squadra Mobile di Milano sono giunti all’identificazione di un uomo gravitante nei comuni di Assago, Corsico e Buccinasco ritenuto dedito al traffico di droga: si tratta di un 66enne, originario della Puglia, con precedenti per riciclaggio, sequestro di persona, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e associazione a delinquere di stampo mafioso. Dall’attività di indagine della polizia sono emersi almeno 7 episodi tra febbraio e marzo del 2023 in cui l’uomo ha verosimilmente operato consegne di cocaina, occultandola sotto il tappetino dell’auto, tra i comuni di Bresso, Vittuone, Rozzano e Bareggio: in una di queste consegne, i poliziotti della Squadra Mobile, hanno sottoposto a controllo il destinatario del pacco trovandolo in possesso di due panetti di cocaina per un peso di 2,2 chili. (LaPresse)