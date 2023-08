Milano, ciclista colpita da auto che si ribalta: è grave

EMBED





A Milano in corso XXII Marzo 39 è avvenuto un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento si è ribaltata un'auto. I vigili del fuocohanno lavorato per recuperare le due persone rimaste bloccate all'interno. Secondo quanto si apprende sono coscienti. Dopo l'urto l'autovettura ha abbattuto un palo che cadendo ha colpito una ciclista. Si tratta di una ragazza di origini straniere, che è stata trasportata in codice rosso in ospedale. (LaPresse)