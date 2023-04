Milano, betoniera investe e uccide donna in bici

EMBED





(LaPresse) - Una donna di 39 anni ha perso la vita a Milano, in Corso di Porta Vittoria. La donna era in sella alla sua bicicletta quando, per motivi in corso di accertamento, è stata investita da una betoniera che stava transitando in via Francesco Sforza. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Milano e il personale del 118 che, però, ha potuto solo constatare il decesso della 39enne. L'autista della betoniera è stato soccorso e portato in ospedale in stato di shock.