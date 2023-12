Milano, "banda del buco" in azione in banca Bpm: rubati 160mila euro

"Banda del buco" in azione a Milano dove mercoledì intorno alle 9 quattro uomini hanno rapinato la sede della banca Bpm di piazza Salgari facendo un buco in una parete nel negozio di fianco che è a oggi inutilizzato. Da quanto si apprende, i ladri hanno legato 7 persone e ne hanno lasciate libere 2 in modo da farsi aprire la cassaforte: il bottino complessivo è di 160mila euro. La chiamata alla Polizia è arrivata alle 10 con le volanti che sono subito giunte sul posto. Sono ora in corso le indagini affidate alla Squadra Mobile. (LaPresse)