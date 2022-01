Milano, arrestati tre minorenni per aggressioni e rapine

Due minorenni sono stati arrestati dai carabinieri nel Milanese e un altro è stato colpito dall'obbligo di permanenza in casa perché ritenuti responsabili di rapine aggravate in concorso, lesioni personali, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Le indagini dei militari sono iniziate dopo una rapina avvenuta lo scorso ottobre a Carugate, quando un 33enne era stato avvicinato da tre giovani, che, dopo averlo minacciato e aggredito con pugni al volto, si erano fatti consegnare il telefono cellulare, un paio di cuffie wireless e un computer portatile. I carabinieri, esaminando anche i profili social dei sospettati, hanno individuato una baby gang, attiva nella commissione di reati contro la persona e contro il patrimonio nel territorio di Carugate, della quale facevano parte i tre arrestati, italiani e di età compresa tra i 16 e i 17 anni. I militari sono riusciti a ricostruire il loro coinvolgimento, a vario titolo, tra ottobre e dicembre dello scorso anno in tre rapine aggravate, tre aggressioni anche nei confronti di una guardia giurata e di un sottufficiale della Guardia di finanza, due danneggiamenti e un episodio di minaccia a pubblico ufficiale quando, fermati da una pattuglia dei carabinieri, si erano dati alla fuga minacciandoli.