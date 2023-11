Milano, scontri sui navigli tra tifosi Milan e Psg: feriti 2 agenti e un tifoso francese

Scontri nella notte tra lunedì e martedì sui navigli a Milano, tra tifosi del milan e del Paris Saint germani, in vista della partita di Champions in programma stasera al Meazza. Poco dopo la mezzanotte, circa 50 tifosi del Milan hanno raggiunto prima l’Alzaia Naviglio Pavese poi Ripa di Porta Ticinese dove stazionavano supporter del Paris Saint Germain. Le due tifoserie sono 'entrate in contatto' e ne è nata una guerriglia urbana durante la quale un tifoso francese è stato ferito in modo grave da 2 coltellate ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Policlinico. Due gli agenti feriti. Almeno una persona arrestata 73 i tifosi parigini identificati. (LaPresse)