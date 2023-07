Migranti, Open Arms in arrivo a Brindisi: 299 a bordo

"Dopo tre giorni di navigazione, la Open Arms si avvicina al porto di Brindisi, dove finalmente le 299 persone a bordo potranno sbarcare. Ci auguriamo che sia l’inizio di una nuova vita per loro, in un’Europa rinnovata". Così in un tweet la ong Open Arms anche sta per concludere la 101esima missione nel Mediterraneo. Allegato al tweet pubblicato anche un video che mostra persone festeggiare scortate a qualche decina di metri da motovedette della Guardia costiera italiana. (LaPresse)