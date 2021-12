«Siamo felici per l'assegnazione del porto sicuto per le 558 persone che sono a bordo della Geo Barents: potranno sbarcare in Italia e avere accesso alle cure di cui hanno diritto», tra loro anche «una donna all'ottavo mese di gravidanza» e diversi minori non accompagnati. Così Fulvia Conte, del team di soccorso di Medici Senza Frontiere della Geo Barents che sta per approdare ad Augusta. (LaPresse)