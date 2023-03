Migranti, Guardia costiera in azione al largo della Calabria

(Adnkronos) - Operazioni di soccorso di diverse imbarcazioni svolte dalla Guardia costiera al largo delle coste della Calabria con centinaia di migranti a bordo. I tre eventi SAR hanno visto l’intervento di diversi mezzi aeronavali che operano sotto il coordinamento della Guardia costiera italiana.

In particolare, la nave Dattilo della Guardia costiera ha coordinato in zona il complesso dispositivo navale composto da 6 motovedette SAR Guardia Costiera classe 300, 2 pattugliatori della Guardia di finanza e una nave della Marina militare. A supporto delle attività in mare, in sorvolo un aereo ATR 42 della Guardia costiera italiana e un assetto aereo Frontex islandese.

Migranti, nuovo rischio naufragio: operazione della Marina, salvati oltre mille. Allarme Frontex: arrivi raddoppiati rispetto al 2022