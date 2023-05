Primo maggio, meteo avverso in Puglia: rinviate alcune manifestazioni

Allerta meteo gialla in tutta la Puglia per pioggia. In base al bollettino di criticità, per rischio idrogeologico, che è stato emesso dalla Protezione civile pugliese, nella giornata del primo maggio si prevedono «precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati» e si raccomandano le consuete norme comportamentali in caso di eventi climatici avversi. Sono state rinviate alcune manifestazioni organizzate per la festa dei lavoratori.

A Lecce le iniziative in programma al Molo di Adriano a San Cataldo e al Parco di Belloluogo («Into the Park») sono rinviate rispettivamente al 28 maggio e al 2 giugno mentre resta confermata la festa dei lavoratori al Parco urbano di «Tagghiate Urban Factory» dove gli organizzatori si riservano di decidere sul possibile rinvio dell'iniziativa solo nella mattinata di domani.

Annullata ad Andria la manifestazione provinciale del primo maggio di Cgil, Cisl, Uil di Barletta Andria Trani. Il programma prevedeva il raduno alle 10 in piazza Soffici, davanti al liceo classico Carlo Troya, e poi interventi dei sindacalisti dal palco e intrattenimento musicale. A Bari gli organizzatori del Primo maggio barese hanno rinviato al 6 maggio la festa di musica e street art in programma domani al parco 2 giugno nel contesto del programma che ha preso il via già l'altro ieri e che avrebbe avuto la giornata principale nella festa dei lavoratori. A Taranto, invece, è stato confermato il Concertone di «Uno Maggio» che inizierà alle ore 13 al Parco archeologico delle Mura greche.