Messina Denaro, l'arresto di uno dei fiancheggiatori

(LaPresse) Arrestato Matteo Messina Denaro. Il super boss, latitante da 30anni, è stato catturato a Palermo in una clinica in centro. L’indagine è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. In manette, assieme all’ultimo dei corleonesi, almeno un’altra persona, considerato un suo fiancheggiatore. Nel video le immagini dell’arresto di quest’ultimo.

Messina Denaro, le immagini dalla clinica di Palermo dove il boss era in cura