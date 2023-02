Messina Denaro, l'audio contro Falcone: "Bloccato nel traffico per le commemorazioni di sta m***»

«Questo telefono non mi prende stamattina e io qua, bloccato con le 4 gomme a terra, cioè non bucate, sull'asfalto, che non si muovono per le commemorazioni di 'sta minchia». A parlare è Matteo Messina Denaro in un vocale mandato in una chat di gruppo il 23 maggio 2022, nel trentennale della strage di Capaci in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone , la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. (LaPresse)