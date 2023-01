Quando Baiardo diceva: «Messina Denaro potrebbe farsi arrestare»

Nel novembre 2022, due mesi fa, Salvatore Baiardo intervistato da Massimo Giletti per "Non è l'Arena" sulla 7 diceva Matteo Messina Denaro sarebbe malato, potrebbe farsi arrestare. Ecco l'estratto di quella intervista.

Baiardo è l'uomo che coprì la latitanza dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano (ora in carcere), reato per cui scontò 4 anni di carcere negli anni Novanta. Nell'intervista di novembre parlava anche della riforma dell'ergastolo ostativo (ovvero senza possibilità di libertà condizionale) in discussione in questi mesi.

"L'unica sua speranza e me lo auguro anche io per loro, è che venga abrogato l'ergastolo ostativo e che comincino a godersi la famiglia, i figli" diceva Baiardo. "E magari chi lo sa che avremo un regalino. Magari presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato, che faccia una trattativa lui stesso per consegnarsi e fare un arresto clamoroso, e magari arrestando lui esce qualcuno che ha l'ergastolo ostativo senza che ci sia clamore... Sarebbe un fiore all'occhiello".