Maturità 2023, gli studenti dopo la prima prova: «E' andata, speriamo bene»

Temi su Piero Angela , la guerra fredda e il concetto di attesa, perplessità per la traccia sull'esame di maturità in presenza: sono queste le tracce scelte da alcuni dei maturandi del liceo Classico "Giosuè Carducci" di Milano sentiti da LaPresse all'uscita dopo la prima prova. "E' andata, speriamo bene", dicono i ragazzi in realtà molto più preoccupati per la seconda prova scritta, in questo caso diversa a seconda degli indirizzi. Per il liceo classico è attesa la versione di latino. Tra gli autori più temuti, Seneca e Tacito. (LaPresse)