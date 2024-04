Martinelli al Tg Poste: «La prima pagina ideale del Messaggero? Portare temi per la gente comune»

Il direttore del Messaggero Massimo Martinelli è intervenuto a Tg Poste. Tanti i temi affrontati, dagli scenari delle due guerre in Ucraina e in Israele alla situazione di Roma, dalle prossime elezioni europee ai fatti cronaca in primo piano.

Le due guerre

Sui conflitti in corso si tratta «di due scenari di guerra molto complicati e allo stesso tempo molto diversi - ha spiegato Martinelli - In Israele, a Gaza, si sta assistendo a una guerra che si basa molto sull'orgoglio patriottico degli israeliani che sono stati duramente colpiti il ​​7 ottobre con la strage che è stata perpetrata da Hamas e gli israeliani stanno portando avanti un tipo di guerra tradizionale che prevede il sacrificio di vite umane. Stamattina su un quotidiano un generale israeliano si vantava del rapporto positivo dal suo punto di vista tra vittime civili e vittime nemiche, dicendo che le vittime civili che stanno provocando loro sono una su ogni tre nemici uccisi, mentre invece a Fallujah, in Afghanistan, in Iraq, gli americani avevano un rapporto da 1 a 5 e addirittura in certi casi da 1 a 7. Quindi dal loro punto di vista, dal punto di vista degli strateghi militari israeliani, è un sacrificio civile in qualche modo "accettabile" utilizzando molte virgolette. E quindi è difficile prevedere quale potrebbe essere il punto di caduta di una eventuale trattativa di pace. In questo momento sono due potenze, Israele da una parte e Hamas dall'altra che non hanno canali di comunicazione aperti, c'è incomunicabilità e le pressioni internazionali: Biden da una parte e altri paesi ad esempio la Turchia dall'altra non riescono ad attivare dei canali concreti di dialogo». Passando invece al conflitto tra Russia e Ucraina Martinelli sottolinea come «gli ucraini siano in difficoltà, hanno bisogno immediato e rapido di aiuti perché la guerra di lunga durata li sta usurando e loro in questo momento hanno chiesto all'Occidente di aiutarli. L'Occidente è diviso, la Nato sta pensando a questo fondo da 100 miliardi ma soprattutto sta pensando di spostare dalla competenza statuale a quella della Nato la trattativa per dare gli aiuti. Mi spiego meglio, in questo momento gli aiuti militari vengono decisi dai governi: dagli Stati Uniti, dall'Italia, dalla Francia, dalla Germania che trattano con Zelensky. Si sta pensando di spostare la competenza agli accordi in capo alla Nato e quindi questo probabilmente potrebbe comportare una difficoltà in più perché la Nato deve decidere all'unanimità, quindi all'interno della Nato alcuni Paesi potrebbe essere contrari alla corresponsione di aiuti e quindi anche lì il punto di caduta sembra ancora un po' distante».

Le carceri in Italia

Delicato anche il tema delle carceri affollate e dell'emergenza suicidi. «Il problema delle carceri è un problema strutturale del nostro Paese - dice Martinelli - c'è un sovraffollamento che rende la vita in carcere davvero complicata, davvero al di sotto delle condizioni di accettabilità. Non si arriva alla situazione che sta vivendo Ilaria Salis in questo momento ma ci si avvicina molto, tanto per dare alcune cifre in questo momento sono detenuti nelle 190 carceri italiane 60.000 detenuti su una capienza di 47.000, quindi ci sono 13.000 persone che vivono, che non hanno un posto, che devono in qualche modo arrangiarsi. Il piano che sta cercando di mettere a terra il governo è quello di restituire ai paesi di provenienza i detenuti stranieri. I detenuti stranieri in Italia sono 17.000 quindi sono più di quelli che sono in sovrappiù nelle carceri, molti dal Marocco, molti dalla Tunisia, molti dai paesi del Maghreb. È un progetto che in qualche modo ricalca un accordo che c'era già stato con la Romania negli anni scorsi e negli anni scorsi c'era stato un boom di reati commessi dai cittadini romeni e si era raggiunto questo patto per cui la Romania si riprendeva i detenuti e faceva scontare la pena nelle carceri romene, e il patto aveva funzionato. Ovviamente con la Romania è un accordo che è più facile perché la Romania fa parte dell'Unione Europea, trattare con i Paesi africani è diverso ma si sta cercando di seguire questa strada. Ovviamente non sfugge a nessuno che questo tipo di accordi in qualche modo rientra nel patto più largo che passa con il nome di Piano Mattei che riguarda anche la costruzione di infrastrutture in quei Paesi, la fornitura di energia dall'Africa verso l'Europa attraverso l'Italia, insomma un patto un po' più ampio all'interno del quale si cerca di far rientrare anche questo accordo sui detenuti».

Elezioni europee

Elezioni europee e scenari economici. «Sicuramente l'allarme che ha lanciato il Ministro dell'Economia Giorgetti fa capire quanto noi, ma con noi altri almeno altri dieci Paesi avranno difficoltà a rientrare in quello che è il patto di stabilità che rientrerà in vigore quest'estate. - aggiunge il direttore del Messaggero - Si tornerà al patto di stabilità con i criteri stringenti pre Covid, quindi un controllo del PIL più stringente, un controllo della situazione industriale altrettanto grave. L'Italia non sta messa malissimo, sta messa meglio di altri Paesi, meglio di Germania, forse anche meglio della Francia, ma al tempo stesso l'Italia deve in qualche modo riparametrarsi, deve stringere la cinghia, deve evitare spese superflue, deve attuare sicuramente una politica economica al risparmio, vedremo come nel DEF nei prossimi giorni e con la manovra a fine anno, ma sicuramente il Ministro Giorgetti ha voluto in qualche modo tracciare una strada. Per quanto riguarda il futuro dell'Europa ovviamente si vedrà tutto dopo le elezioni, conterà molto la percentuale del consenso che le singole forze politiche riusciranno a mettere insieme, quindi è una previsione che si può fare il giorno dopo le elezioni, ma non prima».

Roma

Sulla situazione in cui versa Roma Martinelli sottolinea come la Capitale «in questo momento abbia un sindaco che con i suoi tempi si sta adeguando alla necessità di interventi della città. È un sindaco che lentamente sta cercando di mettere le mani nei punti in cui Roma era molto deficitaria: parlo dei rifiuti, parlo dei trasporti, parlo delle viabilità. Sono due cose diverse, le viabilità sono le condizioni delle strade, i trasporti sono i mezzi pubblici, gli autobus, le metropolitane. Ecco lentamente Gualtieri sta cercando di risanare una situazione che era incancrenita da decenni, è un sindaco che guarda al lungo periodo, ha intenzione di ricandidarsi, quindi non è un sindaco che pensa di arrivare alla fine di questo mandato e poi fare altro, è un sindaco che vuole essere sindaco anche nel prossimo mandato, quindi ha interesse che Roma funzioni e si sta muovendo in questa direzione. Devo dire che si nota con piacere quanto questo sindaco sia in accordo pieno con il Presidente della Regione, che non è del suo partito, perché Rocca, come sappiamo tutti, il governatore del Lazio è di Fratelli d'Italia, e anche con il Ministro Sangiuliano. Roma è una città d'arte, è un museo a cielo aperto, quindi la competenza del Ministro della Cultura è importante e la collaborazione lo è altrettanto. Ecco, Gualtieri va molto d'accordo con Sangiuliano, Gualtieri va molto d'accordo con Rocca, questo anche dal punto di vista della sanità, perché come sappiamo la competenza sulla sanità è regionale. Quindi questo dialogo continuo sicuramente giova allo stato di salute della Capitale». «Se fossi sindaco per un giorno cosa farei? Probabilmente mi preoccuperei dei mezzi pubblici, dell'Attac, del funzionamento degli autobus e delle metropolitane, perché intorno al funzionamento del servizio di trasporto pubblico ruota anche il problema del traffico, ruota il problema dello smog, ruota il problema della vivibilità della città e anche quello degli incidenti stradali. Se i mezzi pubblici funzionano meglio, come funzionano nelle grandi capitali europee, probabilmente i cittadini romani li utilizzerebbero di più e questo decongestionerebbe molto la città».

La cronaca nera, ieri e oggi

«Cosa è cambiato in questi ultimi 50 anni di cronaca? Il fatto di cronaca nera rimane sempre il fatto che attira di più il lettore - spiega Martinelli - parlo adesso ovviamente da giornalista, quindi il mio interesse è a quello che interessa al lettore. Però se parliamo di Capaci ovviamente parliamo di un momento, di uno dei momenti più bui della Repubblica, un momento in cui la mafia decise nel '92 poi anche nell'anno successivo nel '93 di sferrare un attacco diretto allo Stato. Lo Stato seppe resistere, seppe sconfiggere quel nemico quindi sicuramente è stato un momento drammatico ma poi altrettanto vincente. Alcuni servitori dello Stato, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, ma anche tanti altri magistrati, anche tanti altri rappresentanti della Forza dell'Ordine hanno pagato con la vita il loro sacrificio e questo rimane scolpito nella memoria di tutti noi che hanno attraversato quegli anni, ma lo Stato, questo va detto, è riuscito a resistere, a tenere botta come diciamo a Roma e a superare quel momento. Tangentopoli è un'altra cosa, il Mondo di Mezzo è una parodia della mafia, non c'era mafia nell'inchiesta Mondo di Mezzo anche se lì poi giornalisticamente quel processo fu definito il processo di "mafia capitale" e se rileggiamo le pagine, le tantissime migliaia di pagine che raccontano quello scandalo che investì la Capitale, non troviamo un fatto di sangue, non c'è un omicidio, non c'è un ferimento, non c'è una gambizzazione. Al massimo qualche pestaggio. Era un grande fatto corruttivo che riguardava un'amministrazione capitolina e alcuni esponenti della malavita neanche tanto organizzata che approfittavano della permeabilità del sistema amministrativo della città in quegli anni. Non sfugge a nessuno che più l'inchiesta ha un nome altisonante più è grande l'eco mediatica e più il magistrato che conduce l'inchiesta acquista notorietà. Quindi senza fare nessuna polemica, come è anche successo per Mani Pulite, ovviamente il ritorno di immagine per i magistrati è sempre molto elevato».

Il Messaggero

Infine parlando del giornale, il Messaggero, il direttore Martinelli spiega come vede la sua "pagina ideale". «Cerco di fare in modo che la mia che la pagina ideale sia la prima pagina, noi cerchiamo di portare in prima pagina gli argomenti che interessano davvero alla gente comune, è una ricetta antica ma misteriosamente poco seguita da molti miei colleghi. Il giornale richiede uno sforzo di lettura, io sono consapevole che il lettore che va in edicola e spende 1 euro e 40 per comprare il Messaggero si aspetti qualcosa in più rispetto a tutto quello che ha visto in televisione, a tutto quello che possiamo leggere sul web e quindi noi cerchiamo di soddisfare questo tipo di richiesta e quando noi proponiamo un articolo chiediamo al lettore uno sforzo anche intellettivo perché il lettore deve leggere. Noi non siamo una radio, non siamo una televisione, non possiamo essere ascoltati mentre facciamo altro, mentre guidiamo, mentre cuciniamo, mentre facciamo una corsa in un parco, noi chiediamo al lettore "fermati e leggi queste 60 righe", quindi quelle 60 righe devono essere dal nostro punto di vista molto interessanti, scritte bene e piene di notizie e piene di interesse per il lettore che ha in mano il giornale, cerchiamo di fare questo tutti i giorni e ogni tanto devo dire che i dati di vendita ci danno anche ragione».