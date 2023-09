Sotto l'arco di Porta Garibaldi, a Marsala, è apparso un murale dedicato a Marisa Leo. L'opera è dell'artista Fabio Ingrassia che ha condiviso con un video il suo omaggio sui social. La donna di 39 anni, uccisa dal suo ex compagno nelle campagne tra Marsala e Mazara del Vallo, è stata raffigurata con in mano un cartello sul quale è scritto: «La mia essenza non è merce di scambio. Stop violenza!».