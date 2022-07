Valanga in Marmolada, almeno 5 morti: le immagini del crollo

(LaPresse) - È purtroppo ancora provvisorio il bilancio delle vittime e dei feriti, a seguito del distacco del seracco dalla calotta sommitale del ghiacciaio della Marmolada, sotto Punta Rocca. Una valanga di neve, ghiaccio e roccia che nel suo passaggio ha coinvolto anche il percorso della via normale, mentre vi si trovavano diverse cordate, alcune travolte. Al momento sono stati recuperati 8 feriti - 2 trasportati all'ospedale di Belluno, uno più grave a Treviso, 5 a Trento - e purtroppo 5 persone sono state rinvenute senza vita. Non si sa ancora il numero definitivo di alpinisti coinvolti. Così in una nota il Soccorso Alpino Veneto.

Marmolada, crolla blocco di ghiaccio: 6 morti, 8 feriti, 10 i dispersi. I testimoni: «Un boato, poi la valanga»