Marisa Leo, il vescovo: «Non ho parole per tanto dolore»

(LaPresse) La città di Salemi ha dato l'ultimo saluto a Marisa Leo. La 39enne, che lascia una bimba di 4 anni, è stata uccisa nel Trapanese dal suo ex compagno, che poi si è suicidato. I cittadini hanno partecipato in massa, con sentita commozione, riempiendo la Chiesa Madre di Salemi, dove sono stati celebrati i funerali della donna. Per l'occasione è stato allestito un maxischermo nel piazzale antistante, consentendo ai cittadini rimasti fuori di poter assistere alla funzione religiosa. "Ci ritroviamo qui, oggi, smarriti e sgomenti. Io non ho parole mie che siano all'altezza di tanto dolore. Mi trovo qui, come voi, per condividere lo strazio di una situazione che ci supera da tutte le parti e ci fa piangere lacrime amare, resa ancora più cruda e più triste se guardiamo negli occhi della piccola bimba privata dai legami fondamentali della vita" è uno dei passaggi dell'omelia del vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella.

