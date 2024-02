Marco Raduano arrestato in Corsica, il boss scortato dalle forze dell'ordine

(LaPresse) Fine della latitanza per Marco Raduano, 40 anni, originario di Vieste, in provincia di Foggia. Il boss della malavita del Gargano è stato catturato in Corsica il 1° febbraio scorso grazie all'azione congiunta dei Carabinieri e della Gendarmerie francese. L'uomo era riuscito a evadere dal carcere di massima sicurezza di Badu e Carros di Nuoro, in Sardegna, il 24 febbraio 2023, calandosi con un lenzuolo. Oltre a lui è stato arrestato il suo braccio destro, Gianluigi Troiano, 30 anni, anche lui nato a Vieste. Quest'ultimo è stato rintracciato in un paesino vicino a Granada, in Spagna. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE