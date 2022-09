«Troppe promesse non mantenute sulla messa in sicurezza del fiume Misa». A parlare al Messaggero dopo la devastante alluvione che ha colpito le Marche causando più di 10 vittime è il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti. «Il sistema di allerta va cambiato così come è non funziona. Da noi decine e decine di milioni di euro di danni. Alla gente ho ordinato di restare in casa e restare al piani alti».

(Servizio di Mauro Evangelisti)