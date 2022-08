Maltempo, Venezia: i danni al campanile di Piazza San Marco

Non vi sono particolari anomalie o situazioni di rischio imminente sul campanile di San Marco a Venezia, alla cui base ieri erano stati notati dei frammenti di mattoni dopo il fortunale abbattutosi in città. È questo l'esito dei controlli operati dai vigili del fuoco del nucleo Sapr (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) del Veneto, che hanno eseguito dei rilievi videofotografici del campanile con un drone. Le immagini sono state verificate in tempo reale dal vice dirigente dei vigili del fuoco del comando di Venezia, Francesco Pilo. La Procuratoria di San Marco provvederà alla manutenzione del campanile.