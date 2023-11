Maltempo Toscana, Giani: «Centinaia gli sfollati tra Campi Bisenzio e Prato»

Sono almeno 400 le persone sfollate in Toscana a causa della violenta ondata di maltempo che ha colpito la regione. Lo dice a SkyTg24 il governatore regionale, Eugenio Giani . Sono 100 le persone che hanno trascorso la notte in una palestra a Campi Bisenzio, altre 150 hanno trovato alloggio presso il palazzo comunale di Vaiano: erano rimaste bloccate a bordo di un treno tra Vernio e Vaiano. Tante, poi, dice Giani «le famiglie sfollate nei singoli comuni» che, non potendo rientrare in casa, sono state ospitate in palestre o altre strutture comunali.