Come annunciato dalle previsioni, il ciclone Poppea si sta spingendo verso l'Italia. Una tempesta di pioggia, vento e fulmini si sta abbattendo infatti in questi minuti in Lombardia, in particolare in Brianza, nell'area tra Monza, Seregno e Rho. Il vento soffia fortissimo e già alcuni utenti stanno postando video e foto sui social.