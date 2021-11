Maltempo nel catanese. Degli automobilisti sono rimasti bloccati all'interno delle loro vetture sulla Strada statale 288 per l'esondazione di un torrente in territorio di Ramacca, centro agrumicolo della Piana di Catania. Sul posto sono presenti carabinieri e polizia municipale. Il Dipartimento regionale della Protezione civile della Sicilia ha inviato due mezzi e sei volontari per i soccorsi.