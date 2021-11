Ancora maltempo in Sicilia. Nelle ultime ore sono diventate virali le immagini di una tromba d'aria formatasi in mare di fronte a Marinella di Selinunte nel Trapanese. Panico sulla terra ferma dove centinaia di persone hanno ripreso la scena. La tromba d'aria, come riportano varie testate locali, si è mossa dal mare di Menfi fino a Mazara del Vallo.

(LaPresse)