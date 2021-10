Sono centinaia gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in Sicilia e Calabria a causa del maltempo che da due giorni si abbatte sulle due regioni. Il video mostra l'operazione di soccorso effettuata nella notte di sabato a Lentini, in provincia di Siracusa: una famiglia bloccata in casa dall'acqua è stata salvata a bordo di un gommone. (LaPresse)